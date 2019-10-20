Необычную версию сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» представят в Ялуторовске

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-20T10:45:42+03:00

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Новое прочтение представят 25 октября на сцене Центра национальных культур. Спектакль подготовил молодежный театр «ФормАТ». Его актеры в основном студенты Ялуторовского медицинского колледжа.

По сюжету группа артистов приехала с интерактивным шоу в небольшой провинциальный городок, где формате реального времени среди героев спектакля разыгрывается всеми известная сказка на современный лад.

- Ничего подобного еще не было в Ялуторовске. В постановке зритель может поучаствовать в представлении, что делает ее более непредсказуемой и захватывающей, - отметила режиссер спектакля Юлия Сторчак. – Для нас это дань уважения Петру Павловичу Ершову. И мы надеемся, что у нас получилось сделать «Конька-Горбунка» более современным.

Царем в ней может стать директор крупной фирмы, царь-девица оказывается иностранкой, а вместо волшебных лошадей вполне могут подойти ключи от автомобилей.

Будущие врачи проявляют незаурядный талант, из-за чего не верится, что на сцене играют непрофессиональные актеры, отмечает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU