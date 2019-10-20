2019-10-20T09:43:37+03:00
Общество

В Тюмени откроется музей советской торговли

За 70-летнюю историю собрали обширный архив документов и фотографий
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вот тех времен, когда магазин "Океан" оправдывал своё название. Тюмень, 1980-е годы. Фото из группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" во ВКонтактеВот тех времен, когда магазин "Океан" оправдывал своё название. Тюмень, 1980-е годы. Фото из группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" во ВКонтакте
Изменить размер текста:

В тюменском ЦУМе откроется музей советской торговли. Сейчас идёт сбор экспонатов и обсуждается его концепция. Об этом рассказывает заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

По ее словам, торговля объединяла десятки тысяч людей. По ней судили о благосостоянии того или иного региона. Долгие годы мы хранили отдельные экспонаты, и даже формы сотрудников разных десятилетий. За более чем 70-летнюю историю удалось собрать обширный архив документов и фотографий.

На сегодня ЦУМ остался единственным действующим торговым предприятием с советских времён, но живы ветераны отрасли, представители других торговых объединений.

- Мы обращаемся ко всем, у кого сохранились старые экспонаты, с просьбой поделиться ими с музеем. В том, что он будет пользоваться популярностью, сомнений у нас нет. Это видно на примере подобных музеев в Москве, - говорит Наталья Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24