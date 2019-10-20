В Тюмени откроется музей советской торговли

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-20T09:43:37+03:00

Вот тех времен, когда магазин "Океан" оправдывал своё название. Тюмень, 1980-е годы. Фото из группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" во ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В тюменском ЦУМе откроется музей советской торговли. Сейчас идёт сбор экспонатов и обсуждается его концепция. Об этом рассказывает заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

По ее словам, торговля объединяла десятки тысяч людей. По ней судили о благосостоянии того или иного региона. Долгие годы мы хранили отдельные экспонаты, и даже формы сотрудников разных десятилетий. За более чем 70-летнюю историю удалось собрать обширный архив документов и фотографий.

На сегодня ЦУМ остался единственным действующим торговым предприятием с советских времён, но живы ветераны отрасли, представители других торговых объединений.

- Мы обращаемся ко всем, у кого сохранились старые экспонаты, с просьбой поделиться ими с музеем. В том, что он будет пользоваться популярностью, сомнений у нас нет. Это видно на примере подобных музеев в Москве, - говорит Наталья Осинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU