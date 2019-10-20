2019-10-20T09:20:41+03:00
Общество

В Тюмени стартовал Rocket-форум

Спикеры мероприятия расскажут, как прокачать эмоциональный интеллект
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени стартовал Rocket-форумВ Тюмени стартовал Rocket-форумФото: Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня, 20 октября, стартовал Rocket-форум. На этом мероприятии подростки узнают, как поднять свою финансовую грамотность, как правильно подобрать специальность и прокачать эмоциональный интеллект.

Перед собравшимися выступит один из спикеров форума – Федор Селиванов Фото: Вадим Бегун

Перед собравшимися выступит один из спикеров форума – Федор СеливановФото: Вадим Бегун

Перед собравшимися выступит один из спикеров форума – Федор Селиванов. Свой трудовой путь мужчина начал веб-дизайнером, позже стал предпринимателем со штатом 60 человек. Он расскажет ребятам о своем опыте переезда в Москву и работе в качестве арт-директора компании Rambler. Также запланированы выступления создателя канала «Мармаж» Максима Мармажова, психолога-консультанта Юлии Лукашонок, директора по развитию центра психологического обучения детей и родителей «Архитектура Будущего» Никиты Карпова и других.

Такой широкомасштабный форум проводится впервые Фото: Вадим Бегун

Такой широкомасштабный форум проводится впервыеФото: Вадим Бегун

По словам организатора мероприятия, депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, в рамках проекта «Крепкая семья» проводится много мероприятий для разных возрастных групп, но прицельно для подростков такой широкомасштабный форум проводится впервые.

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