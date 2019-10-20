СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-20T08:36:55+03:00

«Билет в будущее» получат почти 8 тысяч тюменских школьников. Фото с сайта pixabay.com

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Порядка 8 тысяч школьников из Тюменской области станут участниками фестиваля профессий «Билет в будущее», который пройдёт с 28 по 31 октября на площадке выставочного зала.

Разработчики проекта, отмечают, что задача «Билета в будущее» – помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии. В фестивале участвуют порядка 800 педагогов и более 20 значимых для региона предприятий-работодателей.

Ребята ознакомятся с востребованными профессиями и выполнят практические задания по 8 направлениям: IT-технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, энергетика, строительство и комфортная среда, новые материалы, нефтегазовая отрасль. Отметим, что впервые фестиваль профессий прошёл в Тюменской области в прошлом году. Тогда в нем приняли участие 3800 ребят.

«Билет в будущее» рассчитан на школьников 6-11 классов – и такие возрастные границы вполне оправданы. Программирование беспилотников, редактирование генома, разработка нейроинтерфейсов — для работы в этих сферах нужны подготовленные молодые кадры. А потому начинать профориентацию нужно уже в средних классах, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU