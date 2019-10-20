2019-10-20T07:46:58+03:00
Происшествия

Наивная тоболячка при продаже дубленки лишилась сбережений

Злоумышленник вышел на жертву на бесплатном сайте объявлений
Алена Кульмухаметова
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Наивная тоболячка при продаже дубленки лишилась сбережений. Фото с сайта pixabay.comНаивная тоболячка при продаже дубленки лишилась сбережений. Фото с сайта pixabay.com
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Жители Тюменской области продолжают активно переводить деньги мошенникам, игнорируя предупреждения специалистов, не называть данные банковских карт и коды незнакомцам.

Так, в дежурную часть тобольской полиции с заявлением о кражи с банковского счета 24 тысяч рублей обратилась 55-летняя местная жительница.

По информации УМВД Тюменской области, тоболячка на бесплатном сайте объявлений разметила информацию о продаже дубленки. Позже ей позвонил мужчина и представился сотрудником комиссионного магазина. Покупатель пояснил, что деньги он переведет на банковскую карту. Для получения денег авансом женщина сообщила злоумышленнику номер карты, а также код, пришедший в СМС-сообщении. Только когда женщина обнаружила пропажу денег с карты, поняла, что попалась на уловку мошенника.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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