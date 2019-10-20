Наивная тоболячка при продаже дубленки лишилась сбережений
Жители Тюменской области продолжают активно переводить деньги мошенникам, игнорируя предупреждения специалистов, не называть данные банковских карт и коды незнакомцам.
Так, в дежурную часть тобольской полиции с заявлением о кражи с банковского счета 24 тысяч рублей обратилась 55-летняя местная жительница.
По информации УМВД Тюменской области, тоболячка на бесплатном сайте объявлений разметила информацию о продаже дубленки. Позже ей позвонил мужчина и представился сотрудником комиссионного магазина. Покупатель пояснил, что деньги он переведет на банковскую карту. Для получения денег авансом женщина сообщила злоумышленнику номер карты, а также код, пришедший в СМС-сообщении. Только когда женщина обнаружила пропажу денег с карты, поняла, что попалась на уловку мошенника.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
ИСТОЧНИК KP.RU