Тюменскую молодежь приглашают на киновечер короткометражных фильмов

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-20T07:38:21+03:00

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В мультицентре «Моя территория» 24 октября тюменская молодежь познакомится с деятельностью региональной киноиндустрии на киновечере «Короткий метр».

По данным «Мой портал», участники познакомятся с социальными роликами и художественными фильмами тюменских режиссеров о становлении личности, индивидуальных достижениях, любви и дружбе. Тюменцев ждут такие ленты, как «Маяк», «Отражение», «Порог», «Невероятный человек-Антон» , «Не по регламенту», «VIN». После просмотра все желающие смогут принять участие в обсуждении с экспертом.

Им станет Андрей Зубов, он занимается продвижением киноиндустрии в городе и является одним из основателей продюсерского центра «Баzа».

Эксперт расскажет о развитии фильмов на региональном уровне, продюсировании медиаконтента и технике создания короткого метра. А 31 октября SMM-стратег Анастасия Косенко расскажет посетителям мультицентра как создать собственную маску для Instagram. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU