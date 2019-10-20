СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-20T06:17:56+03:00

С начала года врачи поставили диагноз «онкология» более 1000 тюменцам. Фото с сайта pixabay.com

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За 9 месяцев во всех медицинских организациях Тюменской области провели около миллиона онкоскринингов. Было выявлено 1032 онкологических заболеваний и 12202 предраковых (фоновых) заболеваний.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, исследования проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение», который направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 132 случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году.

Одна из основных задач на сегодняшнем этапе заключается в проведении скринингов для раннего выявления заболеваний, в том числе тех, которые называют предопухолевыми. Кстати, последние не вызывают у людей ухудшения самочувствия и они считают себя абсолютно здоровыми, вот почему врачи регулярно напоминают о важности профилактики. Добавим, что в Тюменской области система скринингов злокачественных новообразований действует с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU