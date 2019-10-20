Погода в Тюмени 20 октября: солнечно и безветренно

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-20T06:01:41+03:00

В этот день нужно следить за приметами

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В воскресенье 20 октября в Тюмени солнечная без осадков погода. Ветер юго-западный 1-3 метров в секунду, при порывах до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром -7 градусов, днем воздух прогреется до 0 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем составит -3,+2 градусов.

В Народном календаре славяне почитали Сергея Зимника. В этот день повторяются многие приметы, звучавшие 8 октября в день памяти Сергия Радонежского. За 12 суток, которыми отделены Сергиевы дни, холода продвинулись в более южные регионы и теперь там стали актуальными те же приметы.

Кроме того, в разные годы в одной и той же местности возможны погодные колебания в пределах одной-двух недель.

Приметы на 20 октября гласят: если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрёны зима на ноги станет. Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели. Если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU