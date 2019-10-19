«Тюменский бройлер» с замороженной продукции переходит на охлажденную линейку
Ассортимент одного из самых крупных сельхозпредприятий Тюменского района - птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» превысил более 180 наименований. Все они выходят под федеральными брендами группы компаний.
По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, работа с ассортиментом их ключевая задача.
- Например, прошедшим летом мы запустили детскую линейку продукции и постоянно ищем новые рецептуры. У обновления есть и другая сторона. Ещё в не таком далеком прошлом большая часть ассортимента состояла из замороженной продукции. Сейчас же ставка сделана на охлажденную птицу и кулинарную линейку.
По ее словам, покупательский спрос постоянно отслеживается и меняется ассортимент продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU