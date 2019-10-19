СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-19T17:48:43+03:00

«Тюменский бройлер» с замороженной продукции переходит на охлажденную линейку. Фото с сайта pixabay.com

На предприятии следят за спросом покупателей

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Ассортимент одного из самых крупных сельхозпредприятий Тюменского района - птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» превысил более 180 наименований. Все они выходят под федеральными брендами группы компаний.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, работа с ассортиментом их ключевая задача.

- Например, прошедшим летом мы запустили детскую линейку продукции и постоянно ищем новые рецептуры. У обновления есть и другая сторона. Ещё в не таком далеком прошлом большая часть ассортимента состояла из замороженной продукции. Сейчас же ставка сделана на охлажденную птицу и кулинарную линейку.

По ее словам, покупательский спрос постоянно отслеживается и меняется ассортимент продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU