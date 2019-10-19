Тюменку взбесили детские коляски на лестничных пролетах в многоэтажке

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-19T17:41:53+03:00

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Пост возмущения от молодой жительницы Тюмени появился сразу в нескольких городских пабликах. Девушка раздражают захламленные, по ее словам, лестничные пролеты.

- Живу по ул. Ямская 106/4. Фото прикладываю для того, чтобы подписчики и может администрация поймёт, о чем идёт речь и предпримет, какое-нибудь решение этому всему, - начала издалека горожанка. - Так вот, во-первых - это свинство в подъезде, а во-вторых, на каждом этаже эти коляски, велосипеды и т.д. Походу жители этих домов не совсем понимают, что подъезд, как бы уже не их собственность, чтобы там оставлять свои какие-либо вещи.

Фото из соцсети ВКонтакте

У вас у всех есть своя квартира, вот туда и тащите свои вещи! В-третьих, не дай Бог во время какой-либо аварийной ситуации ваши эти коляски (мат прим.ред.) будут мешать эвакуации жителей! Не понимаю куда смотрит ЖЭС и МЧС?!!! Просто уже невозможно это терпеть даже с сумкой на руках неудобно проходить потому, что эти коляски мешают в проходах, - завершает тираду Гульназ Умедова.

В комментариях на девушку обрушилась волна негатива. Люди отмечают, что так было всегда и коляски детские сложно размещать в квартире. В процессе споров выяснилось, что сама Гульназ пока не мама и понимать семьи с детьми она не желает. Девушка не раз конфликтовала с соседями по данному поводу, но они игнорируют ее замечания.

- Капец, коляска им помешала с сумкой пройти... В советское время штук пять колясок стояло в таких вот домах-хрущевках и ничего ходили, ещё и здоровались, и дружили всем подъездом, - отвечает на пост Наталья Харченко.

- Я рекомендую автору в течении года два раза в день спустить и поднять колясочку с ребёнком на пятый этаж, да так чтобы дитя не разбудить, а ещё с каждым месяцем вес ребёнка будет прибавляться. Я думаю уже через неделю она будет терпеливее относится к ситуации, - отмечает Лилия Бойко.

Однако есть и те, кто поддержали автора поста, напомнив, что коляски и велосипеды, в случае ЧС, действительно могут помешать эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU