СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-19T16:25:18+03:00

В Тюмени поэты рассказали о своих литературных предпочтениях. Фото с сайта pixabay.com

Каждый решает для себя сам, что ему читать

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Литературный праздник «Белые журавли» состоится 22 октября. Его учредил Расул Гамзатов.

В этот день российские школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов проводят встречи и разные литературные мероприятия.

Накануне творческой даты тюменские поэты рассказали, какие у них предпочтения и литературные учителя. - Мне нравятся стихотворения Рэя Брэдбери, - рассказывает руководитель Объединения тюменских поэтов и писателей Юлия Стафеева. - Любимое – «Они не видели звезд».

- Я люблю читать Маяковского, - делится своими пристрастиями художник, музыкант, писатель Алексей Матвеев. - Мне очень нравится его слог и чувственность. Пишу стихи очень редко, но на вечные темы: любовь, смерть, отношения между людьми. Они помогают осознать и раскрыть человеческую сущность, понять и прочувствовать человеческую природу.

- Сама лично люблю читать Ахматову, Цветаеву, Асадова. А почему? Наверно, потому, что вижу в них себя часто! – размышляет поэтесса Екатерина Величко. - А сама пишу на разные темы, но они у меня любительские, неопытные.

- Мой творческий путь начинался со стойкой нелюбви к чтению, - вспоминает поэт, публицист, общественный деятель, региональный куратор Международного литературного фестиваля «Всемирный день поэзии» Владимир Ордовский.

Что читать, каждый решает для себя сам. Любой может найти лирические мотивы, которые отзовутся отголоском в глубине души, пишет «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU