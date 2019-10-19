В Тюмени поэты рассказали о своих литературных предпочтениях
Литературный праздник «Белые журавли» состоится 22 октября. Его учредил Расул Гамзатов.
В этот день российские школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов проводят встречи и разные литературные мероприятия.
Накануне творческой даты тюменские поэты рассказали, какие у них предпочтения и литературные учителя. - Мне нравятся стихотворения Рэя Брэдбери, - рассказывает руководитель Объединения тюменских поэтов и писателей Юлия Стафеева. - Любимое – «Они не видели звезд».
- Я люблю читать Маяковского, - делится своими пристрастиями художник, музыкант, писатель Алексей Матвеев. - Мне очень нравится его слог и чувственность. Пишу стихи очень редко, но на вечные темы: любовь, смерть, отношения между людьми. Они помогают осознать и раскрыть человеческую сущность, понять и прочувствовать человеческую природу.
- Сама лично люблю читать Ахматову, Цветаеву, Асадова. А почему? Наверно, потому, что вижу в них себя часто! – размышляет поэтесса Екатерина Величко. - А сама пишу на разные темы, но они у меня любительские, неопытные.
- Мой творческий путь начинался со стойкой нелюбви к чтению, - вспоминает поэт, публицист, общественный деятель, региональный куратор Международного литературного фестиваля «Всемирный день поэзии» Владимир Ордовский.
Что читать, каждый решает для себя сам. Любой может найти лирические мотивы, которые отзовутся отголоском в глубине души, пишет «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU