2019-10-19T15:33:47+03:00
Общество

Личные подворья тюменцев развиваются за счет кооперативов

Молоко проходит обязательную проверку в лаборатории
Алена Кульмухаметова
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Личные подворья тюменцев развиваются за счет кооперативов. Фото с сайта pixabay.comЛичные подворья тюменцев развиваются за счет кооперативов. Фото с сайта pixabay.com
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Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в Тюменском районе успешно работают, стимулируя развитие крестьянских подворий.

Так, в селе Нариманова хорошо знают кооператив «Наш», которым с самых первых дней руководит Максим Кропачев. Он занимается закупкой молока в Нариманова, Решетникова, Борках и в Салаирке, а также в сельских поселениях Ялуторовского района. Но самые большие объемы молока сдают все-таки наримановцы.

- Молоко сдают в пункт приемки, а мы каждые два дня отвозим его в Покровское, на «Ясень-Агро». В среднем за месяц в Нариманова мы собираем больше тонны молока. Один раз в месяц мы осуществляем расчет, суммы получаются неплохие, но ведь и труд не простой, - рассказывает Максим.

Чтобы обеспечить бесперебойный процесс, кооператив ведет большую работу с каждым сдатчиком индивидуально. Сегодня молоко проходит обязательную проверку в лаборатории, совершенно исключено, чтобы приняли продукт от нездоровой коровы или в самом молоке обнаружили посторонние вещества. Число ЛПХ, сотрудничающих с кооперативом, постоянно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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