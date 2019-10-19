2019-10-19T15:12:50+03:00
Общество

Тюменец «наварился» за счет отказа от установки пластиковых окон

Мужчина внес предоплату и забрал вдвое больше у предпринимателя
Алена Кульмухаметова
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Тюменец «наварился» за счет отказа от установки пластиковых окон. Фото с сайта pixabay.comТюменец «наварился» за счет отказа от установки пластиковых окон. Фото с сайта pixabay.com
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Житель Тюмени решил установить окна в своей квартире. Нашел фирму, заключил договор, внес предоплату, а вскоре передумал и попросил деньги обратно. Возвращать задаток предприниматель не хотел, а потому в спор вмешался суд.

По информации Роспотребнадзора Тюменской области, к ним обратился потребитель с заявлением об оказании судебной защиты, в связи с нарушением его прав потребителя.

Сотрудникам ведомства тюменец рассказал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на выполнение работ по снятию замеров, изготовлению, доставке и монтажу окон. В счет оплаты работ потребителем была внесена предоплата в размере 25 000 рублей. Через четыре дня мужчина понял, что не «потянет» установку окон, поэтому обратился к индивидуальному предпринимателю с заявлением об отказе от договора и возврате денег. Бизнесмен требование проигнорировал.

Управление обратилось в интересах потребителя в суд с исковым заявлением о расторжении договора, взыскании задатка, внесенного по договору, компенсации морального вреда и штрафа.

Накануне исковые требования Управления в интересах потребителя к предпринимателю удовлетворены частично, в пользу потребителя судом взыскано 45 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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