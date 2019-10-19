2019-10-19T13:41:56+03:00
Общество

Тюменская служба занятости помогла найти работу около 40 тысячам горожан

На одного соискателя приходится пять вакансий
Алена Кульмухаметова
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Тюменская служба занятости помогла найти работу около 40 тысячам горожан. Фото с сайта pixabay.comТюменская служба занятости помогла найти работу около 40 тысячам горожан. Фото с сайта pixabay.com
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С начала 2019 года в Тюменской области 39,9 тысячи соискателей, обратившихся в службу занятости, нашли работу.

По информации областного департамента труда и занятости Тюменской области,1,8 тысячи человек приступили к профобучению, чтобы в дальнейшем трудоустроиться, 5,5 тысячи тюменцев состоят на учете в качестве соискателей. При этом работодателями заявлено 21,9 тысячи вакансий. То есть на одного соискателя приходится пять вакансий.

Самыми востребованными остаются специалисты в сфере строительства (8 770 позиций в областном банке вакансий). Актуальны: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1 708 вакансий); обрабатывающие производства (1 524 вакансии); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (1 407 вакансий); образование (1 389 вакансий); здравоохранение (1 073 вакансий).

Больше всего работодателям требуется сварщиков-операторов (1 306 вакансий), водителей (974), разнорабочих (811), охранников (595), поваров (275), инженеров (195) и т. д.

Также требуется 50 учителей математики, еще 100 — иностранного языка, 127 медицинских сестер, 53 фельдшера, 62 ветеринарных врача, 59 культорганизаторов, 74 бухгалтера, 96 продавцов-консультантов и др., сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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