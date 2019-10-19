2019-10-19T13:30:49+03:00
Происшествия

В Тобольске водитель «Subaru» насмерть разбился, «влетев» в грузовик

На дороге возникла большая пробка
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тобольске водитель «Subaru» насмерть разбился, «влетев» в грузовик. Фото из соцсети ВКонтактеВ Тобольске водитель «Subaru» насмерть разбился, «влетев» в грузовик. Фото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Тобольске. Об этом сообщает группа «Типичный Тобольск» во ВКонтакте.

По свидетельствам очевидцев, ДТП произошло около девяти часов утра 19 октября. На проспекте Дзираева столкнулись большегруз «Howo», автобус и «Лада Приора». Водитель самосвала не выставил аварийный знак, находясь при этом в левой полосе движения. В самосвал въехала иномарка, водитель которой погиб на месте происшествия.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

В Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что автомобиль «Subaru» под управлением 33-летнего мужчины въехал в самосвал «Howo». От полученных травм водитель скончался. Также в результате аварии пострадал еще один человек. Из-за аварии на данном участке пути возникла большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская служба занятости помогла найти работу около 40 тысячам горожан
В Тюмень на Международный конкурс «Сибирские родники» приедут более 1000 участников
В тюменском селе откроется новый спортивный комплекс
Тюменка, опоив престарелого деда водкой, украла всю его пенсию
Школьники Упоровского района изучают казахскую культуру
В Заводоуковске со спайсом задержан юноша
Тюменские школьники завоевали два золота на Иранской олимпиаде
Райффайзенбанк продлил накопительный счет «Выгодное решение»
В Тюменском районе формируют заявки на ремонт дорог в 2020 году
В Тюмени развивается новый вид спорта
Страх перед родительством тюменцам помогут победить психологи
Погода в Тюмени 19 октября: ясная погода и без осадков
Открытие авиасообщения «Тюмень – Казань» позволит увеличить межрегиональный турпоток
Тюменским предпринимателям рассказали о правовых аспектах экспорта
Александр Моор отметил опыт Татарстана по обучению госслужащих на системной основе