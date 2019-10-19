СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-19T13:30:49+03:00

В Тобольске водитель «Subaru» насмерть разбился, «влетев» в грузовик. Фото из соцсети ВКонтакте

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Тобольске. Об этом сообщает группа «Типичный Тобольск» во ВКонтакте.

По свидетельствам очевидцев, ДТП произошло около девяти часов утра 19 октября. На проспекте Дзираева столкнулись большегруз «Howo», автобус и «Лада Приора». Водитель самосвала не выставил аварийный знак, находясь при этом в левой полосе движения. В самосвал въехала иномарка, водитель которой погиб на месте происшествия.

Фото из соцсети ВКонтакте

В Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что автомобиль «Subaru» под управлением 33-летнего мужчины въехал в самосвал «Howo». От полученных травм водитель скончался. Также в результате аварии пострадал еще один человек. Из-за аварии на данном участке пути возникла большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU