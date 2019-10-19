2019-10-19T12:34:43+03:00
Звезды

В Тюмень на Международный конкурс «Сибирские родники» приедут более 1000 участников

На концерт-вечерку участников из Екатеринбурга устроители вообще ожидают полный зал
Алена Кульмухаметова
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В Тюмень на Международный конкурс «Сибирские родники» приедут более 1000 участников. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмень на Международный конкурс «Сибирские родники» приедут более 1000 участников. Фото с сайта pixabay.com
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На площадках Тюменского института культуры встретятся более тысячи ценителей фольклора. В последние числа ноября откроется IX Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские родники».

На конкурс приедут участники из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Эстонии. Обсуждается и приезд украинских артистов. Это не только профессиональные команды с историей, но и молодые коллективы техникумов, колледжей, институтов. По словам организаторов, 1 декабря состоится круглый стол с обсуждением успехов подвижников самобытного творчества. Главным инициатором встречи талантливых фольклористов вновь значится тюменский коллектив «Росстань».

Отметим, что на мероприятия «Родников» вход открыт для всех желающих. А на концерт-вечерку участников из Екатеринбурга устроители вообще ожидают полный зал.

Для конкурсантов приготовлены номинации: вокал (народный и академический), народная хореография, народные инструменты, декоративно-прикладное творчество, художественное слово, фольклорный театр и мода, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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