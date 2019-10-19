2019-10-19T11:47:00+03:00
Общество

В тюменском селе откроется новый спортивный комплекс

Сейчас идет подбор тренеров
Алена Кульмухаметова
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В тюменском селе откроется новый спортивный комплекс. Фото с сайта pixabay.comВ тюменском селе откроется новый спортивный комплекс. Фото с сайта pixabay.com
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Новый спортивный комплекс до конца 2019 года откроется в селе Мальково Тюменского района. Его строительство подходит к концу.

Новый спорткомплекс площадью более 2,5 тысячи кв.метров расположен на улице Журавлиной. В нем будет универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (48х30м) с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажерный зал, зал для общей физической подготовки, вспомогательные и технические помещения.

В настоящее время строители заканчивают остекление фасада, смонтированы и готовы к работе автономная газовая котельная и фильтры для воды. Для занятий спортом будет задействована и территория вокруг спорткомплекса: там оборудуют баскетбольно-волейбольную площадку и мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, а также беговую дорожку.

Для посетителей построена вместительная парковка. Даже дороги на улицах, ведущих к спорткомплексу, в этом году заасфальтировали.

Сейчас идет подбор тренеров. Уже понятно, что спортивная инфраструктура Мальково будет работать для населения всего Старотобольского тракта и даже жителей Антипино, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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