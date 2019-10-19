2019-10-19T11:18:03+03:00
Происшествия

Тюменка, опоив престарелого деда водкой, украла всю его пенсию

Родственники вместе пили алкоголь
Алена Кульмухаметова
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Тюменка, опоив престарелого деда водкой, украла всю его пенсию. Фото с сайта pixabay.comТюменка, опоив престарелого деда водкой, украла всю его пенсию. Фото с сайта pixabay.com
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Приехала в гости, напоила дедушку, а после обчистила тайник с деньгами и исчезла 32-летняя тюменка.

В дежурной части тюменской полиции рассказали, что к ним с заявлением о краже 37 тысяч рублей обратился 92-летний житель поселка Боровский.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказалась внучка потерпевшего.

Накануне случившегося женщина приехала с детьми в гости к дедушке. С собой нее была бутылка водки. Родственники вместе употребляли алкоголь. Когда дедушка отлучился, тюменка среди одежды в шкафу обнаружила деньги и забрала их себе.

На допросе задержанная призналась, что знала, в каких числах у дедушки приходит пенсия. В этот день она и решила навестить пенсионера. Всю похищенную сумму, по словам внучки, она потратила на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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