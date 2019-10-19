Тюменка, опоив престарелого деда водкой, украла всю его пенсию
Приехала в гости, напоила дедушку, а после обчистила тайник с деньгами и исчезла 32-летняя тюменка.
В дежурной части тюменской полиции рассказали, что к ним с заявлением о краже 37 тысяч рублей обратился 92-летний житель поселка Боровский.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказалась внучка потерпевшего.
Накануне случившегося женщина приехала с детьми в гости к дедушке. С собой нее была бутылка водки. Родственники вместе употребляли алкоголь. Когда дедушка отлучился, тюменка среди одежды в шкафу обнаружила деньги и забрала их себе.
На допросе задержанная призналась, что знала, в каких числах у дедушки приходит пенсия. В этот день она и решила навестить пенсионера. Всю похищенную сумму, по словам внучки, она потратила на личные нужды.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU