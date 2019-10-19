Школьники Упоровского района изучают казахскую культуру

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-19T10:52:41+03:00

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Класс в Центре реализации молодежных программ открылся в Упоровском районе. С начала учебного года 26 школьников начали осваивать основы казахского языка и культуры.

Председатель Упоровского отделения автономии Тулепберген Кудайбергенов отметил, что программа курса рассчитана на 100 часов. Дважды в неделю вести занятия с детьми школьного возраста ведет Майрамгуль Айткуженова, окончившая Кустанайское педагогическое училище.

- Ребята познакомятся с творчеством казахских поэтом и писателей, пословицами и поговорками, узнают о героях эпоса. Им расскажут об истории и значении традиционных праздников нашего народа, национальных играх и обрядах, музыкальных инструментах. Часть программы посвящена взаимоотношениям России и Казахстана, истории переселения и жизни казахов на сибирской земле, это важно для понимания ценности дружбы, единства и взаимопомощи людей разных культур, разных религий, - рассказал Тулепберген Кудайбергенов.

Первый учебный год завершится к началу общешкольных летних каникул, по окончании курса выпускники получат сертификаты, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU