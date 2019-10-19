СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-19T09:39:34+03:00

В Заводоуковске со спайсом задержан юноша. Фото с сайта pixabay.com

Он был в наркотическом опьянении

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Сотрудники ДПС Заводоуковска при патрулировании обратили внимание на пешехода, двигавшегося по проезжей части. У 18-летнего ранее судимого за кражу юноши имелись признаки наркотического опьянения. Он едва держался на ногах, речь его была бессвязной.

По информации УМВД по Тюменской области, у подозреваемого изъят сверток с веществом бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик «спайс» общей массой 0,23 граммов. Молодой человек заявил, что наркотики он нашел на обочине дороги и употребил небольшую часть перед тем, как его остановили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Парню грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU