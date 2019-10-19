2019-10-19T09:11:52+03:00
Общество

Тюменские школьники завоевали два золота на Иранской олимпиаде

Ребята решали сложнейшие задачи
Мария Васильева
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Тюменские школьники завоевали два золота на Иранской олимпиаде. Фото с сайта pixabay.comТюменские школьники завоевали два золота на Иранской олимпиаде. Фото с сайта pixabay.com
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Международная Иранская олимпиада по геометрии прошла в 6 шестой раз. Это самые престижные интеллектуальные соревнования в мире. В ней приняли участие более 6 тыс. 200 учеников из 54 стран мира: России, Южной Африки, Бразилии, Доминиканской Республики, Китая, Мексики, Непала и других.

В финал прошли около 500 сильнейших знатоков геометрии с 8 по 11 классы. Они соревновались в трех уровнях сложности: - «Начинающие» для 8 класса (Elementary Level); - «Продолжающие» для 9–10 класса (Medium Level); - «Профессионалы» для 11 класса (Advanced Level, в Иране 11–12 классы). Ребята решали сложнейшие задачи, которые специально для турнира составили авторы из России, Польши, Великобритании, Вьетнама, Нидерландов, Македонии, Косово, Ирландии,

На решение в 8 классе отводилось 4 часа, в 9–11 классах по 4 часа 30 минут. Итоги подводились отдельно по каждому уровню, затем лучшие четыре работы каждого уровня сложности отправляли в Иран для подведения общемировых итогов. Россию и Тюменскую область на олимпиаде представляли ученики областной физико-математической школы. Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали, став сильнейшими из 224 участников группы Advanced!

Кстати, с примерами задач можно познакомиться на официальном сайте физико-математической школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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