2019-10-19T08:44:17+03:00
Общество

Райффайзенбанк продлил накопительный счет «Выгодное решение»

Алена Кульмухаметова
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Райффайзенбанк продлил накопительный счет «Выгодное решение»Райффайзенбанк продлил накопительный счет «Выгодное решение»
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Райффайзенбанк продлевает акционный накопительный счет «Выгодное решение» до 31 октября. Ставка по счету составляет 5% годовых, начисление процентов на минимальный остаток производится раз в месяц. Пополнение и снятие средств со счета — без ограничений.

Открыть накопительный счет «Выгодное решение» можно в интернет-банке Райффайзен-Онлайн, мобильном приложении, контакт-центре и в любом отделении Райффайзенбанка.

- Мы запустили накопительный счет в начале октября и видим высокий спрос со стороны клиентов. Продукт дает привлекательную доходность и при этом полную свободу действий при управлении счетом, — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробности об условиях накопительного счета доступны на сайте банка.

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@TrueKPRU
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