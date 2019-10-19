СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-19T08:15:56+03:00

В Тюменском районе формируют заявки на ремонт дорог в 2020 году. Фото с сайта pixabay.com

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В текущем году в Тюменском районе было отремонтировано 179 улиц в 22 поселениях муниципалитета. Работы велись в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы Тюменского района, самый масштабный проект этого года – бульвар Центральный в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова. Дорожники уложили два километра асфальтовой дороги, сделали водоотводные канавы, тротуары, подъезды к домам.

Приведены в порядок 12 улиц в Винзилях, девять в Каменке, шесть – в Каскаре, 12 – в Мальково, 21 – в Московском муниципальном образовании, семь – в Онохино, 15 - в Переваловском и 22 – в Червишевском муниципалитете. Работы шли и в больших населенных пунктах – Боровском, Богандинском, Успенке и Червишево, и в маленьких деревнях: Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина, Зырянка и многих других.

Также в 2019 году завершено строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный поселка Винзили.

Завершая сезон дорожных работ 2019 года, администрация Тюменского района формирует предложения по ремонту на следующий год на основании заявок от сельских поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU