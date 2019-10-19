2019-10-19T07:36:27+03:00
Общество

В Тюмени развивается новый вид спорта

Школьники станут участниками соревнований по керлингу
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени развивается новый вид спорта. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени развивается новый вид спорта. Фото с сайта pixabay.com
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В областной столице развивается новый вид спорта – керлинг. Первыми, кто попробует себя в этом виде спорта, станут школьники. 26 октября сорок подростков примут участие в соревнованиях по напольному керлингу, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Два часа и десять таймов участникам нужно поочередно запустить тяжелые гранитные снаряды в сторону мишени. Перед соревнованиями участники прошли серию мастер-классов. Их провел руководитель проекта Константин Пережогин. Как он заметил, его всегда привлекали сложнокоординационные виды спорта, в том числе и керлинг. Пока Константин не является профессионалом в этом виде спорта, но высшее образование в сфере физической культуры и опыт тренера помогают в проведении мастер-классов и развитии керлинга в Тюмени.

Продвижением олимпийского вида спорта в областной столице занимается некоммерческая организация «Федерация керлинга в Тюменской области», которая в этом году выиграла грант на поддержку проекта «Доступный керлинг» на конкурсе «Моя идея». В этом году федерация получила аккредитацию от департамента по спорту Тюменской области.

Турниры пройдут от проекта «Доступный керлинг» в развлекательном центре «Ниндзя Парк» в 14.00 (ТРЦ «Колумб», Московский тракт, 118).

ИСТОЧНИК KP.RU

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