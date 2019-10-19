2019-10-19T06:39:12+03:00
Общество

Страх перед родительством тюменцам помогут победить психологи

Консультации проходят каждый вторник и среду после 18 часов
Алена Кульмухаметова
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Страх перед родительством тюменцам помогут победить психологи. Фото с сайта pixabay.comСтрах перед родительством тюменцам помогут победить психологи. Фото с сайта pixabay.com
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Бесплатные консультации для будущих родителей проведут тюменские психологи центра “Семья”. Психологи помогут разобраться, готовы ли тюменцы стать родителями. Записаться на встречи можно на сайте можнолюбитьсильнее.рф.

По данным Росстата, средний возраст матери первенца продолжает медленно расти, и в 2017 году он составил 28,5 года. Девушки боятся подорвать свое здоровье, потерять хорошую работу, столкнуться с некомпетентным врачом или остаться одной с ребенком. Боязнь беременности и родов (токофобия) встречается у 2,5–14% женщин. Мужчин беспокоит, что они не смогут обеспечить семью или взять ответственность за жизнь еще одного человека. Забыть о страхах помогут психологи.

Сейчас к специалистам можно записаться на месяц вперед: консультации проходят каждый вторник и среду после 18 часов, а также по субботам. В центре отмечают, что проект «Можно любить сильнее», который реализуется в Тюменской области до конца года, позволяет получить индивидуальную или семейную консультацию совершенно бесплатно.

Для тех, кто не готов встретиться со специалистом лично, есть бесплатные и анонимные онлайн-консультации, которые можно получить во всех популярных соцсетях и мессенджерах, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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