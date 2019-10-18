Открытие авиасообщения «Тюмень – Казань» позволит увеличить межрегиональный турпоток

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-18T19:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Республику Татарстан обсудил с президентом региона Рустамом Миннихановым вопрос открытия прямого авиасообщения между Тюменью и Казанью. По мнению обеих сторон, это позволит укрепить деловые контакты, а также поспособствует росту межрегионального туристического потока.

Кроме того, планируется взаимодействие в области здравоохранения. После того, как президент Татарстана посетил тюменский Федеральный центр нейрохирургии в июне 2019 года, организована подготовка медицинских кадров и лечение пациентов на базе центра. По итогам встречи Рустам Минниханов выразил слова благодарности Александру Моору за укрепление межнациональных отношений, внимание к вопросам сохранения языка, национальной культуры и традиций татар, проживающих в Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что во время рабочей поездки в Республику Татарстан Александр Моор отметил работу коллег по созданию общественных пространств и благоустройства городских территорий. Делегация региона во главе с губернатором делегация посетила Горкинско-Ометьевский лес и набережную озера Кабан.

Кроме того, Александр Моор отметил опыт Татарстана по обучению государственных служащих на системной основе. Глава тюменского региона посетил Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского федерального университета и отметил, что такую систему подготовки и переобучения госслужащих нужно использовать.

ИСТОЧНИК KP.RU