Тюменским предпринимателям рассказали о правовых аспектах экспорта

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-18T18:57:03+03:00

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Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» подвели итоги обучения начинающих экспортеров по теме «Правовые аспекты экспорта», который состоялся в рамках реализации образовательной программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий» 14 октября.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, участие в семинаре приняли участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области. С помощью интерактивных методов обучения квалифицированный тренер рассказал слушателям, какие существуют международные правовые акты, которые регулируют внешнеторговую деятельности.

Также он поведал об особенностях международного частного права, актуального на этапах приглашения иностранного покупателя к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгового контракта; механизмах досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам; видах интеллектуальной собственности, мерах их защиты при выходе на международные рынки и инструментах финансовой поддержки зарубежного патентования и др.

Слушатели семинара отметили, что полученные на семинаре знания можно будет применить на практике. После обучения каждый слушатель получил сертификаты об участии в мероприятии образовательной программы РЭЦ.

Отметим, что за время обучения по образовательной программе «Российского экспортного центра» в 2018 году очные занятия уже посетили более 120 слушателей – региональных представителей малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в реализации экспортной деятельности своего предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU