2019-10-18T18:57:03+03:00
Экономика

Тюменским предпринимателям рассказали о правовых аспектах экспорта

В образовательном семинаре приняли участие 10 субъектов МСП региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменским предпринимателям рассказали о правовых аспектах экспортаТюменским предпринимателям рассказали о правовых аспектах экспортаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» подвели итоги обучения начинающих экспортеров по теме «Правовые аспекты экспорта», который состоялся в рамках реализации образовательной программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий» 14 октября.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, участие в семинаре приняли участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области. С помощью интерактивных методов обучения квалифицированный тренер рассказал слушателям, какие существуют международные правовые акты, которые регулируют внешнеторговую деятельности.

Также он поведал об особенностях международного частного права, актуального на этапах приглашения иностранного покупателя к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгового контракта; механизмах досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам; видах интеллектуальной собственности, мерах их защиты при выходе на международные рынки и инструментах финансовой поддержки зарубежного патентования и др.

Слушатели семинара отметили, что полученные на семинаре знания можно будет применить на практике. После обучения каждый слушатель получил сертификаты об участии в мероприятии образовательной программы РЭЦ.

Отметим, что за время обучения по образовательной программе «Российского экспортного центра» в 2018 году очные занятия уже посетили более 120 слушателей – региональных представителей малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в реализации экспортной деятельности своего предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие авиасообщения «Тюмень – Казань» позволит увеличить межрегиональный турпоток
Александр Моор отметил опыт Татарстана по обучению госслужащих на системной основе
Областной фестиваль «Димитриевская суббота» объединит тюменских матерей, потерявших сыновей в горячих точках
В Тюмени изменится схема движения маршрута № 54
Более пяти миллионов рублей выплатила тюменская компания своим 130 работникам
Тюменский микрорайон «Европейский» залило кипятком из-за коммунальной аварии
Вредно для жизни: в «Тюмень Сити молл» прикрыли кафе из-за грубых нарушений
В детском лечебном центре «Верхний бор» открыли класс конструирования
Тюменская молодёжь разрабатывает новый способ профилактики сахарного диабета
Тюменский айтишник разработал схему сбыта наркотиков: ему грозит 20 лет тюрьмы
Подарок для водителей: в Тюмени открыто движение по улице Федорова
Мужчина умер, женщина еле жива: тюменские пенсионеры были заперты в квартире несколько дней
Казахстанцы пытались незаконно провезти в Тюменскую области мясо и мед
Тюменцы станут по-новому платить налог на имущество
В Тобольске произошло массовое ДТП с участием автобуса: есть пострадавшие
Набор для бульона, цыпленок, огурцы: тюменец обчистил квартиру, выломав стену
Пожарные Тюмени спасли имущество дачников на десять миллионов рублей
В Тюменской области диспетчер Станции скорой помощи приняла стремительные роды
Клиенты Райффайзенбанка могут воспользоваться государственной поддержкой для погашения задолженности по ипотечному кредиту
Пожилые "целители" похитили у тюменской пенсионерки золото и деньги
Тюменцы пожаловались мэру города на невыплату заработной платы
На тюменских дорогах образовался гололед: переходим на зимнюю резину