Александр Моор отметил опыт Татарстана по обучению госслужащих на системной основе

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-18T18:43:15+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Республику Татарстан отметил работу коллег в части создания общественных пространств и благоустройства городских территорий. Во главе с губернатором делегация Тюменской области посетила Горкинско-Ометьевский лес и набережную озера Кабан.

По словам главы региона, в Тюменской области тоже много делается в этой части: и в Тюмени, в других муниципалитетах региона.

- Наша главная задача — сделать городские пространства современными, доступными и удобными для жителей. Мы с президентом республики уже обсудили варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе в развитии профессиональной среды архитекторов. Чтобы реализовывать эту программу в планируемых нами объёмах, нужны инициативные молодые люди, которые могут сделать красивые городские пространства, - цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.

Губернатор подчеркнул, что одна из задач этой работы – достичь максимального результата при помощи профессионалов и вовлечения в работу жителей региона. Кроме того, Александр Моор отметил опыт Татарстана по обучению государственных служащих на системной основе. Посетив Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского федерального университета, глава региона отметил, что такую систему подготовки и переобучения госслужащих нужно использовать.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что губернатор Тюменской области и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Губернаторском дворце Казанского кремля обсудили перспективы взаимного сотрудничества, направленные на укрепление деловых связей.

ИСТОЧНИК KP.RU