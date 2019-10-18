2019-10-18T13:45:59+03:00
Здоровье

Тюменская молодёжь разрабатывает новый способ профилактики сахарного диабета

Проект помогает в реализации национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская молодёжь разрабатывает новый способ профилактики сахарного диабетаТюменская молодёжь разрабатывает новый способ профилактики сахарного диабетаФото: pixabay.com
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В Тюменской области разрабатывается проект «Доступный инсулин», который помогает в реализации национального проекта «Здравоохранение». Молодые учёные: студентка Института биологии ТюмГУ Мария Бушманова и школьники Павел Олейников и Иван Рязанцев хотят доказать, что использование чистого инсулина понижает уровень глюкозы в крови. Сегодня ребята проверяют теорию и пробуют при помощи хроматографии получить полисахарид из топинамбура.

Один из ребят – Павел – сам столкнулся с проблемой: сахарным диабетом болела его бабушка. Женщина не принимала инсулин и сахароснижающие средства, поэтому внук предложил ей альтернативу – чай с топинабуром. Благодаря этому напитку содержание сахара в крови бабушки снизилось в два раза (с 12 до 6).

Команда придумала проект на стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов». Учитывая, что в мире не существует эффективного лечения сахарного диабета, уровень сахара больных поддерживают инсулинотерапией. Поэтому ребята решили усовершенствовать способы профилактики заболевания.

Зимой тюменцы планируют найти эффективный метод выделения чистого инсулина из топинамбура. После этого они проведут клинические исследование инсулинотерапией на мышах и хомяках с сахарным диабетом. А в 2020 году, после удачных испытаний, займутся расчётом дозировки и изготовлением готового продукта в виде таблеток. Также ребята планируют запатентовать разработку как биологически активную добавку и участвовать с ней в грантовых конкурсах.

Отметим, что в мире 415 млн людей больны сахарным диабетом. В ноябре 2018 году в Тюменской области заболевание зарегистрировали у 50 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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