Подарок для водителей: в Тюмени открыто движение по улице Федорова

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-18T13:22:32+03:00

С нового участка можно выехать на кольцевую дорогу

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В Тюмени открыли прямое движение по улице Николая Федорова от Широтной до объездной дороги. Это стало настоящим подарком для водителей: менее чем за сутки стало заметно, что в Восточном микрорайоне ускорилось движение транспорта.

В рамках реализации объекта подрядчики построили четырехполосную проезжую часть, устроили тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию, а также системы наружного освещения.

– Остался еще небольшой кусок гаражных кооперативов, который не мешает движению, поскольку основной объем работ уже завершен. Сейчас специалисты проводят мониторинг движения транспорта в этом районе, в случае необходимости будет отрегулирована работа светофоров. Скоро этот участок включат в маршрут общественного транспорта, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что пробивка улицы Николая Федорова позволит разгрузить улицы Пермякова и Мельникайте. Кстати, теперь отсюда можно выехать на кольцевую дорогу и подъехать к крупным торговым центрам на улице Менделеева.

ИСТОЧНИК KP.RU