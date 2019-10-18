Мужчина умер, женщина еле жива: тюменские пенсионеры были заперты в квартире несколько дней

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-18T13:01:06+03:00

У пожилых людей не было даже еды

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В Тюмени чета пенсионеров несколько дней была заперта в квартире дома по улице Энергетиков. Спасатели обнаружили в комнате труп мужчины, женщина была еле жива, но в сознании.

Полицейские, прибывшие на место вызова, узнали, что в квартире находились пенсионеры, которые несколько дней не выходили на связь с соседями. Стражей порядка тюменцы вызвали, когда накануне вечером женщина ответила на стук в дверь: она просила открыть замок и выпустить ее наружу. По словам бабушки, она находилась взаперти без еды, и сил открыть замок у нее не было.

– Обессилевшая женщина находилась в коридоре, была в сознании. Спасатели осмотрели женщину на предмет травм и повреждений, предложив ей теплую воду. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь: пенсионерку направили в одно из профильных учреждений, – сообщили в ТОСЭР.

Ее сожитель уже был мертв. Тело пенсионера обнаружили в одной из комнат. В настоящее время Следственный комитет по Тюменской области проводит проверку, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU