2019-10-18T11:36:37+03:00
Происшествия

В Тобольске произошло массовое ДТП с участием автобуса: есть пострадавшие

За рулем одного авто находилась ученица
Вадим Бегун
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В Тобольске автобус столкнулся с легковушками. Фото - "Криминальный Тобольск".В Тобольске автобус столкнулся с легковушками. Фото - "Криминальный Тобольск".
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В Тобольске накануне, 17 октября, произошло массовое ДТП. В аварии с участием автобуса и трех автомобилей есть пострадавшие.

– Вызов на скорую помощь Областной больницы №3 города Тобольска поступил в 19.35. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя четыре минуты. Один пострадавший отказался от осмотра, у одного были диагностированы ушибы, помощь ему оказали на месте. Еще один мужчина был доставлен в приемное отделение с подозрением на травму грудной клетки, сейчас он проходит необходимые диагностические исследования, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В региональном управлении Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Лада», который не выдержал дистанцию. Также, по информации очевидцев, за рулем одного из автомобилей была девушка-ученик, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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