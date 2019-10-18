Набор для бульона, цыпленок, огурцы: тюменец обчистил квартиру, выломав стену

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-18T11:11:16+03:00

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В Тюменской области осужден мужчина, который обокрал жительницу села Южно-Плетнево. Чтобы попасть в помещение, он выломал стену.

– Днем 16 июня этого года злоумышленник повредил стену и незаконно проник в квартиру в селе Южно-Плетнево Омутинского района. Оттуда он тайно похитил пятьсот рублей, набор для бульона, тушку цыпленка, 500 граммов копченой колбасы, полкило вареной колбасы, две пачки сигарет, килограмм огурцов и нож. Мужчина скрылся с места совершения преступления, похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Омутинского районного суда.

По информации ведомства, потерпевшей нанесен ущерб в сумме чуть более двух тысяч рублей. На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тюменца приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU