Казахстанцы пытались незаконно провезти в Тюменскую области мясо и мед

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-18T12:34:38+03:00

Казахстанцы продолжают возить в Тюменскую области продукцию без документов. Фото - Россельхознадзор по Тюменской области.

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На территорию Тюменской области пытались незаконно провезти различную животноводческую и растениеводческую продукцию. Однако на таможне забраковали опасный груз.

По информации управления Россельхознадзора по Тюменской области, за первую половину октября специалисты проверили порядка сотни тонн грузов, которые следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан. По результатам досмотра пресечены 19 попыток незаконного ввоза животноводческих и растениеводческих грузов.

– 670 килограммов мясной, молочной продукции и меда перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, более 650 килограммов фруктов, овощей и риса – без фитосанитарных сертификатов, еще 550 килограммов фруктов – с недействительным фитосанитарным сертификатом, – сообщили в ведомстве, добавив, что ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан, а перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU