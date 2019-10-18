Пожарные Тюмени спасли имущество дачников на десять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-18T10:55:25+03:00

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Накануне, 17 октября, в двух садовых товариществах под Тюменью горели дома. Пожарные спасли имущество на сумму более десяти миллионов рублей.

Первый пожар произошел во втором часу дня в садовом товариществе «Золотая осень». На момент приезда спасателей дом горел уже по всей площади. Лишь через полчаса после начала работ пожар был локализован, а в четвертом часу дня полностью потушен. Жилище спасти не удалось, однако в целости и сохранности остались соседние строения с имуществом на сумму десять миллионов рублей. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, в тот же день горел дом в садовом товариществе «Торфяник 1», огонь был потушен спустя два часа. Погибших и пострадавших в результате происшествия также нет. Огнеборцам удалось спасти стоящий рядом дом на сумму 100 тысяч рублей. Предварительная причина пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU