2019-10-18T10:00:24+03:00
Общество

Клиенты Райффайзенбанка могут воспользоваться государственной поддержкой для погашения задолженности по ипотечному кредиту

Вадим Бегун
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Фото - Райффайзенбанк.Фото - Райффайзенбанк.
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Райффайзенбанк анонсирует возможность получения государственной поддержки для целей полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту, предусмотренную Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ.

Теперь заемщики, у которых родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, могут реализовать право на получение государственной поддержки для полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту в размере не более 450 тыс. рублей.

- Государственный проект поддержки семей с детьми направлен на снижение долговой загрузки заемщиков, которым особенно необходима возможность расширения жилого пространства, - отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

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