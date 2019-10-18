2019-10-18T10:23:55+03:00
Здоровье

В Тюменской области диспетчер Станции скорой помощи приняла стремительные роды

С малышкой сейчас все хорошо
Вадим Бегун
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В селе Каскара мужчины доставили роженицу на авто в роддом.В селе Каскара мужчины доставили роженицу на авто в роддом.Фото: Вадим Бегун
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В селе Каскара произошел не совсем обычный случай родов. Дело в том, что к роженице была отправлена карета скорой помощи, однако малыш так сильно хотел родиться, что родственники решили на автомобиле доставить женщину в родильный дом. Вот только роды пришлось принимать диспетчеру "03".

– Только я положила женщину на кушетку и достала акушерский пакет, через две-три потуги на свет появилась девочка. Стремительные роды прошли благополучно: ни у мамы, ни у ребенка не возникло осложнений, – рассказала диспетчер скорой медицинской помощи сельской подстанции.

К счастью, 23-летняя жительница Нижнетавдинского района родила здорового доношенного малыша весом 3 килограмма 450 граммов при росте 52 сантиметра. По информации пресс-службы тюменской Станции скорой помощи, диспетчер наложила зажимы и перерезала пуповину, после провела первичную обработку новорожденного. В эту же ночь на подстанцию еще раз заезжали мужчины, но уже с цветами, чтобы отблагодарить медиков. Сейчас женщина и ее дочка чувствуют себя хорошо, они уже выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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