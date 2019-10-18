Пожилые "целители" похитили у тюменской пенсионерки золото и деньги

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-18T09:36:55+03:00

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Тюменская пенсионерка обратилась в городскую полицию с заявлением. Пожилая женщина сообщила, что у нее похитили золотые украшения и деньги.

Полицейским удалось найти видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой злоумышленники подъезжают на автомобиле в район частного сектора. Один из них остается в машине, в то время как женщина покидает салон автомобиля и направляется к ближайшим домам. Спустя час она возвращается с пакетом в руке, после чего неизвестные уезжают.

– По составленной ориентировке стражи правопорядка задержали злоумышленников. В их машине был найден пакет, где находились золотые украшения и деньги. Приехавшие накануне в Тюмень 67-летняя женщина и ее 62-летний подельник под предлогом снятия порчи похитили у двух пенсионерок золото и деньги на общую сумму около 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что полицейские установили причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в городе Тюмени. В настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело, пожилым мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU