Тюменцы пожаловались мэру города на невыплату заработной платы

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-18T09:12:11+03:00

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Прокурор города Эдуард Гиматов, глава Тюмени Руслан Кухарук и зампред городского объединения профсоюзов Анастасия Кузнецова провели совместный прием граждан. Самая частая жалоба из уст местных жителей – на невыплату заработной платы.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, основными нарушениями прав работников являются невыплата заработной платы, неправомерное увольнение, а также нарушение процедуры оформления на работу.

– У всех обратившихся ситуации схожие: выходили на работу, просили заключить трудовой договор, работодатель уклоняется от встречи, заработная плата не выплачивается. Недобросовестными работодателями нарушаются права работника на заключение трудового договора в письменной форме и получение своего экземпляра договора, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в списке нарушителей одна клининговая компания, несколько организаций, обслуживающих дома и небольшое кафе. По всем поступившим обращениям граждан будет поручено провести проверки и принять комплекс мер прокурорского реагирования в случае установления нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU