2019-10-18T08:48:29+03:00
Общество

На тюменских дорогах образовался гололед: переходим на зимнюю резину

Новичкам не следует выезжать за город
Вадим Бегун
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На тюменских трассах образовался гололед.На тюменских трассах образовался гололед.Фото: Вадим Бегун
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ГИБДД призывает тюменских автомобилистов проявлять максимальную осторожность на дорогах. Уже сегодня, 18 октября, на трассах региона образовался гололед.

– Сегодня с утра гололед отмечается на региональной автодороге Тюмень-Нижняя Тавда, здесь уже работают дорожные службы. Автоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам переходить на зимнюю резину и очень внимательно относиться к выбору дистанции, чтобы день первого настоящего снега не превратился в день жестянщика. Новичкам за рулем лучше отложить загородные поездки до адаптации к новым дорожным условиям, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В настоящее время наряды ДПС несут службу на дорогах в обычном режиме. Однако в случае осложнения обстановки число нарядов увеличат, в первую очередь на федеральных и региональных трассах. В ГИБДД напомнили автомобилистам о разумном выборе скорости в период межсезонья, когда погодные и дорожные условия могут резко меняться в течение короткого времени. Возможны обледенение проезжей части, в первую очередь на искусственных мостовых сооружениях, гололедные явления и ледяные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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