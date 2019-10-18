В Тюменской области назначен новый руководитель отдела СКР

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-18T08:24:03+03:00

В тюменском СК кадровые перестановки. Фото - СК по Тюменской области.

За период работы в органах нынешний начальник зарекомендовал себя с положительной стороны

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В тюменском СКР кадровые перестановки. Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 16 октября на должность руководителя Голышмановского межрайонного следственного отдела назначен Вячеслав Колобов.

По информации пресс-службы СК по Тюменской области, с 2010 по 2019 годы Колобов работал следователем, старшим следователем, заместителем руководителя Тюменского межрайонного следственного отдела, заместителем руководителя следственного отдела по Центральному округу Тюмени, а также заместителем руководителя Голышмановского межрайонного отдела.

Последнее место работы – старший инспектор первого отдела процессуального контроля следственного управления СК по Тюменской области. В пресс-службе отмечают, что за период работы в органах нынешний руководитель отдела зарекомендовал себя с положительной стороны. Он неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU