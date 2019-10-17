2019-10-17T19:28:19+03:00
Экономика

Межрегиональный товарооборот у Татарстана и Тюменской области составляет 14 млрд рублей

Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Александром Моором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Межрегиональный товарооборот у Татарстана и Тюменской области составляет 14 млрд рублейМежрегиональный товарооборот у Татарстана и Тюменской области составляет 14 млрд рублейФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Перспективы взаимного сотрудничества, направленные на укрепление деловых связей обсудили 16 октября в Губернаторском дворце Казанского кремля губернатор Тюменской области и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во встрече приняли участие также представители органов власти.

По словам Рустама Минниханова, Республика Татарстан и Тюменская область – два сильных российских региона с развитой экономикой и большим будущим. Он напомнил, что в 2019 году он дважды был в нашем регионе и смог оценить инвестиционную привлекательность Тюменской области.

- Межрегиональный товарооборот у Татарстана и Тюменской области находится на уровне 14 млрд рублей. Я считаю, потенциал для увеличения этих объемов есть и у вас, и у нас, - отметил глава Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что между двумя регионами есть немало перспективных направлений. Сегодня активно развивается кооперация татарстанских предприятий с холдингом «СИБУР», есть потенциал в наращивании поставок продукции машиностроения, оборудования для газовой отрасли и автомобильных шин.

В свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил президента Татарстана за радушный приём. Глава тюменского региона подчеркнул, что Тюменской области полезен опыт Татарстана по созданию и развитию промышленных площадок и особых экономических зон.

- Мы побывали на территории нескольких промышленных парков, индустриальных площадок, в этих направлениях у Татарстана большой опыт. Для нас интересен вопрос создания особых экономических зон. Мы договорились взять себе в партнеры управляющую компанию «Алабуга», чтобы создать крупную экономическую зону в Тобольске вместе с «СИБУРОМ, - отметил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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