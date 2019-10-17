Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области завершены на 90%

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-17T18:52:47+03:00

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В Тюменской области завершён дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном Управлении строительства Тюменской области, в настоящее время продолжаются работы по устройству освещения, ремонту мостов. Общий процент выполнения работ составляет 90%.

В программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году вошли все областные дороги. В планах на этот год – ремонт более 400 объектов общей протяжённостью 500 километров. Ремонт проходил не только в Тюмени: 54 населённых пункта Тюменского района (посёлки, деревни и сёла) включены в программу. Отремонтировано 179 объектов общей протяжённостью более 90 километров.

Сегодня делегация Тюменской области присутствует на международной специализированной выставке «Дорога-2019», где озвучили первые итоги реализации национального проекта. Основные итоги дорожного сезона 2019 года подведут позже, как и составление плана дорожных работ на 2020 год. Сейчас в официальной группе проекта «Дороги Тюменской области» все жители Тюменской области могут оставить свои предложения по ремонту на следующий год. Каждое сообщение включат в план общественных обсуждений новой программы ремонта.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что, по качеству дорожного покрытия, которое составил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев, Тюмень вошла в тройку лидеров. Областной центр разделил победу с Казанью и Барнаулом. К слову, Тюмень каждый год занимает лидирующие позиции различных рейтингов по качеству дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU