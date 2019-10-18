2019-10-18T06:21:18+03:00
Происшествия

Полицейские арестовали новосибирца, который обманул тюменца на крупную сумму

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Полицейские арестовали новосибирца, который обманул тюменца на крупную сумму. Фото - pixabay.com.Полицейские арестовали новосибирца, который обманул тюменца на крупную сумму. Фото - pixabay.com.
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Ишимские полицейские обнаружили мошенника, который «развел» 52-летнего местного жителя на крупную сумму. Им оказался житель Новосибирской области.

– Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили, что с его счета пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, нужно сообщить номер карты и цифры с обратной стороны. Заявитель тут же передал данные неизвестному. После того как разговор закончился, потерпевший обнаружил в телефоне оповещение о том, что с его счета снято более 90 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в Новосибирске. Подозреваемым в совершении противоправных действий оказался 36-летний уроженец Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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