Полицейские арестовали новосибирца, который обманул тюменца на крупную сумму
Ишимские полицейские обнаружили мошенника, который «развел» 52-летнего местного жителя на крупную сумму. Им оказался житель Новосибирской области.
– Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили, что с его счета пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, нужно сообщить номер карты и цифры с обратной стороны. Заявитель тут же передал данные неизвестному. После того как разговор закончился, потерпевший обнаружил в телефоне оповещение о том, что с его счета снято более 90 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в Новосибирске. Подозреваемым в совершении противоправных действий оказался 36-летний уроженец Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU