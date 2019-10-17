СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-17T16:12:01+03:00

Тюменцы могут пройти обследование в рамках акции «За жизнь без рака». Фото - pixabay.com.

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В Тюмени проведут профилактическую акцию «Доктор с вами!». В рамках ее все желающие могут проконсультироваться у врача-онколога.

– Специалисты проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов (женщинам – мазок на цитологическое исследование, мужчинам старше 40 лет – анализ крови на простатспецифический антиген), флюорографию и маммографию (по показаниям). По результатам осмотра всех проконсультирует врач-онколог. Участие в акции не требует предварительной записи. При себе необходимо иметь только полис обязательного медицинского страхования, – сообщила пресс-секретарь комитета здравоохранения администрации города Тюмени Ксения Лучинина.

По ее словам, мероприятие состоится в субботу, 19 октября, с 9.00 до 15.00 часов в территориальных поликлиниках города, имеющих прикрепленное население. Так, специалисты кабинетов раннего выявления заболеваний будут ждать всех желающих на осмотр и консультацию.

ИСТОЧНИК KP.RU