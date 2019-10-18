Хотел накормить скот: тюменцу грозит пять лет тюрьмы за кражу зерна

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-18T07:41:43+03:00

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В омутинскую полицию поступило сообщение, что в деревне Малая Крутая с территории одного из сельскохозяйственных предприятий похищено три центнера пшеницы. Оказалось, что преступник успел часть украденного скормить скоту.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. По имеющимся данным, безработный 42-летний житель села Вагай незаконно проник на территорию зернотока, где хранилась пшеница. Погрузив зерно в мешки, мужчина вывез похищенное на своем автомобиле. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Задержанный признался в содеянном. По месту жительства подозреваемого стражи порядка изъяли похищенное зерно, часть его мужчина успел скормить скоту. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU