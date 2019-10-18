2019-10-18T05:00:57+03:00
Общество

Погода на 18 октября в Тюмени: снег сменяет дождь

Бросайте зонт – одевайте теплые шапки
Вадим Бегун
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В Тюмени пойдет снег.В Тюмени пойдет снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 18 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Практически все время будет идти снег, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.

Температура воздуха ночью составит -2 градуса, днем потеплеет до нуля. Вечером столбик термометра опустится до -1 градуса. В этот день ожидается юго-восточный ветер, переходящий в северо-восточный, 1-3 метра в секунду.

18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли «Харитины – первые холстины». С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день – запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю – останется, а на сухую – скоро опять сойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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