Тюменцев приглашают на грандиозное модное шоу

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-18T07:00:44+03:00

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В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Тюмень Сити Молл» пройдет шоу-программа с конкурсами, мастер-классами и подарками. Она приурочена к 15-летию театра моды «Клеопатра».

По информации департаменты культуры администрации города Тюмени, на первом этаже ТРЦ развернется настоящий праздник моды и стиля. Талантливые модели продемонстрируют последние тренды, подарят массу вдохновения и наполнят день яркими красками. Множество партнеров мероприятия не останутся в стороне и порадуют собравшихся различными подарками. Шоу, которое пройдет в субботу, 19 октября, начнется в 12.00. Вход свободный.

Напоминаем, что театр моды «Клеопатра» сочетает в себе несколько видов искусства. Это яркий коллектив юных моделей, умеющих не только красиво двигаться на подиуме, но и проявлять свои творческие способности с помощью уникальной коллекции одежды, музыки, актерского таланта. Красавицы занимаются под руководством Олеси Выхристюк.

ИСТОЧНИК KP.RU