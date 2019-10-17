Тюменцы перевели на счета телефонных мошенников более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-17T15:10:46+03:00

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Тюменцы за одну лишь прошедшую неделю перевели на счета мошенников более миллиона рублей. Всего было зарегистрировано более тридцати преступлений, совершенных с использованием банковских карт и мобильной связи.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, в настоящее время принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленников. Полицейские рассказали несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

– Не следуйте инструкциям по телефону, не устанавливайте неизвестные приложения. Не оставляйте данные о себе и своей карте на интернет-сайтах ни в объявлениях, ни при расчетах. Никогда и никому нельзя сообщать свой ПИН-код и защитный трехзначный код на обороте карты, даже сотрудникам банка. Не используйте для оплаты в интернете карты, на которых постоянно находятся крупные суммы денег. Для таких целей лучше завести отдельную карту, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также порекомендовали подключить услугу sms-банкинга и установить лимит снятия наличных денег с карты. Что важно: обязательно оставляйте образец своей подписи на обратной стороне карты сразу же после ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU