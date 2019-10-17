2019-10-17T15:10:46+03:00
Происшествия

Тюменцы перевели на счета телефонных мошенников более миллиона рублей

Сейчас полицейские разыскивают преступников
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы не устают переводить мошенникам крупные суммы денег.Тюменцы не устают переводить мошенникам крупные суммы денег.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменцы за одну лишь прошедшую неделю перевели на счета мошенников более миллиона рублей. Всего было зарегистрировано более тридцати преступлений, совершенных с использованием банковских карт и мобильной связи.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, в настоящее время принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленников. Полицейские рассказали несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников.

– Не следуйте инструкциям по телефону, не устанавливайте неизвестные приложения. Не оставляйте данные о себе и своей карте на интернет-сайтах ни в объявлениях, ни при расчетах. Никогда и никому нельзя сообщать свой ПИН-код и защитный трехзначный код на обороте карты, даже сотрудникам банка. Не используйте для оплаты в интернете карты, на которых постоянно находятся крупные суммы денег. Для таких целей лучше завести отдельную карту, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также порекомендовали подключить услугу sms-банкинга и установить лимит снятия наличных денег с карты. Что важно: обязательно оставляйте образец своей подписи на обратной стороне карты сразу же после ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подростку, спасшего малыша из тюменского фонтана, подарят часы
Стихийные свалки и незаконная продажа алкоголя волнуют тоболяков больше всего
В Тюмени пошел снег
Ехали домой с вахты: на тюменской трассе погибли водитель и все пассажиры иномарки
Инспекторы по труду запугивают тюменских предпринимателей проверками
На пять лет отправится в колонию тюменец за пьяное ДТП со смертельным исходом
Дуэт нижегородских грабителей осудят в Тюмени за хищение 46 миллионов рублей
Тюменец угрожал убийством сотруднице медицинской лаборатории
Надземный переход в Тюменской слободе построят до конца года
Потратил деньги на погашение кредитов: задержан мужчина, ограбивший тюменский банк
УСТЭК благоустроит тюменский двор за недобросовестного подрядчика
Тюменца, забившего топором щенка на глазах детей, привлекли к исправительным работам
Тюменка, продавшая алкоголь подростку, осталась без отпуска в Грузии
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
Здравствуйте, я ваша тетя: мошенник «развел» тоболячку, представившись родственницей
У тюменских таксистов забрали три автомобиля за большие долги
Совет отцов приглашает тюменские семьи на спортплощадку в экопарке
Не уверены – проверьте: Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу бесплатный месяц эквайринга на старте
Очередной наркопритон накрыли полицейские в Тюмени
Безработный тюменец ограбил дом пенсионерки: похищенное сдал за двести рублей
На улице Авторемонтной в Тюмени на три часа обесточат светофоры
Погода на 17 октября в Тюмени: мелкий дождь со снегом
В Тюменской области под урожай 2020 года посеяно озимых культур почти 11 гектаров
Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур
В Тюменской области стартует осенний этап школьных научных поединков
Александр Моор посетил в Татарстане «полигон для развития инноваций»