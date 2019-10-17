Стихийные свалки и незаконная продажа алкоголя волнуют тоболяков больше всего

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-17T14:20:53+03:00

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В Тобольске межрайонный прокурор Валерий Пушкарев провел рабочую встречу с председателями и членами Общественных палат города и района. Он выяснил, что горожан больше всего интересуют вопросы стихийных свалок.

По информации прокуратуры Тюменской области, с начала этого года было выявлено 1 781 нарушение трудовых, социальных, жилищных и иных прав тоболяков. Для их устранения внесено 206 протестов, 228 представлений, объявлено 85 предостережений, в суды направлено 258 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 233 лица, к административной – 99.

– Председатели городской и районной Общественных палат рассказали о проблемах, которые волнуют тоболяков. Среди них стихийные свалки, несанкционированная торговля и незаконная продажа алкоголя. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве, обмене информацией, участии прокурора в мероприятиях палат, а также проведении совместных проверок, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU